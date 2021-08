Afghanistan: Guerini, giorni senza sosta per militari impegnati in operazione evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono giorni senza sosta per le Forze armate impegnate in Afghanistan in una straordinaria operazione umanitaria di evacuazione. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Il ministro ha ringraziato a titolo personale e di tutto il governo i militari impegnati nell'operazione di evacuazione Aquila Omnia. "Un lavoro intenso", svolto in collaborazione tra i ministeri della Difesa, degli Esteri, dell'Interno e la Presidenza del Consiglio, ha concluso Guerini. (Res)