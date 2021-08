Urbanistica: assessore Roma, nasce il Polo est, unirà Tiburtina e Pietralata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera al Polo est, una nuova polarità urbana che unisce Tiburtina a Pietralata. Lo scrive in un post su Facebook l'assessore all'Urbanistica di Roma, Luca Montuori. Si tratta di "una nuova polarità urbana come integrazione tra i due ambiti di Tiburtina e Pietralata, attraverso l'individuazione di un sistema di spazi che punti al recupero dell'esistente e a nuove progettualità - spiega Montuori -. Il Polo Est" è "un sistema che fa parte del'ambito strategico dell'Anello verde. Grazie alla delibera approvata in giunta individuiamo una strategia unitaria per i temi della continuità ambientale e dei trasferimenti di cubature per densificare i poli intorno alle stazioni ferroviarie. L'obiettivo dello schema di indirizzo - prosegue l'assessore - è individuare i progetti strategici che guardino ai due ambiti urbani come a un unico complessivo nuovo ambito per promuovere lo sviluppo di processi trasparenti e partecipativi basandosi sulla sperimentazione di una nuova qualità urbana e ambientale, definendo regole e strumenti per incentivare usi temporanei e progetti pilota". (segue) (Rer)