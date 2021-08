Roma: minaccia il padre di morte dopo una lite, arrestato 30enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su segnalazione di una lite particolarmente animata i carabinieri sono intervenuti ieri in un’abitazione alla periferia est della Capitale. Arrivati sul posto, i militari hanno identificato una delle parti in causa, un pensionato romano di 70 anni con precedenti, il quale ha ammesso di aver avuto, poco prima, una discussione con il figlio 30enne, anche lui con precedenti. Il giovane, all'arrivo dei carabinieri, si era già allontanato ma proprio mentre rendeva le sue dichiarazioni ai militari il padre ha ricevuto sul cellulare un messaggio da parte del figlio in cui si leggeva: “La prossima volta ti ammazzo”. La notifica era accompagnata da una foto in cui il 30enne impugnava una pistola. Immediatamente quindo sono scattati gli accertamenti che hanno portato i carabinieri in un’abitazione di via Antonio Ciamarra, dove l’uomo è stato individuato: i militari hanno fatto scattare una perquisizione, nel corso della quale è stata rinvenuta la pistola, risultata essere un’arma giocattolo priva di tappo rosso, e cinque involucri contenenti, complessivamente, 210 grammi di marijuana. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre il 30enne, arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. (Rer)