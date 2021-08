Gino Strada: Fazio, sue parole esperienziali, ha speso sua vita per gli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono triste perché conoscevo Gino da tantissimi anni e mi fa molto piacere vedere tutto questo affetto” lo ha detto il presentatore Fabio Fazio presente questa mattina alla camera ardente di Gino Strada allestita a Casa Emergency a Milano. “Gino si sarebbe sorpreso ma come dicevo prima con la moglie di Gino, le sue parole sono sempre state esperienziali, come i medici veri. I medici veri sono quelli che usano le mani, si sporcano per gli altri. Perché quando lui diceva delle parole, nelle occasioni pubbliche o private, erano parole che erano un regalo per noi perché sono parole vere che arrivano da un'esperienza concreta di chi è abituato prima a fare e poi a parlare in un mondo dove di solito si parla e non si fa niente. Lui ha speso tutta la vita per gli altri. Un medico che ha curato il maggior numero di persone possibili senza alcuna distinzione”. Nel dare il suo ultimo saluto Fazio ricorda “È davvero un grande privilegio aver avuto Gino e un grande vuoto non averlo avuto adesso. Faremo tutto quello che si può per stare vicini a Emergency a Simonetta e Cecilia (moglie e figlia di Gino Strada ndr.) per essere grati per tutto quello che ci ha insegnato”. (Rem)