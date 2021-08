Bielorussia: leader di Polonia e Paesi Baltici accusano Minsk di organizzare attraversamenti illegali di migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Polonia, Lituania, Estonia e Lettonia hanno rilasciato una dichiarazione congiunta di condanna della Bielorussia, in cui accusano Minsk di permettere gli attraversamenti illegali di migranti entro i confini dell’Unione europea. “Tutti gli Stati membri dell’Ue hanno il compito di proteggere i confini e porre fine agli ingressi illegali”, si legge in una nota del governo polacco, pubblicata dopo una videoconferenza dei premier dei quattro Paesi. “E’ importante sottolineare che coloro che hanno attraversato i confini sono stati trattati con attenzione in siti speciali, adibiti per questo scopo”, prosegue la nota. (Vap)