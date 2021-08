Usa: rappresentante speciale per la Corea del Nord in missione a Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, ambasciatore Sung Kim, ha iniziato una visita a Seul, in Corea del Sud, che si concluderà il 24 agosto. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. Il diplomatico statunitense incontrerà il rappresentante speciale sudcoreano per gli Affari di pace e sicurezza della Penisola coreana, Noh Kyu-duk, col quale discuterà della situazione attuale della Penisola. Il viaggio dell’ambasciatore Kim, spiega la nota, testimonia l’impegno degli Stati Uniti e della Corea del Sud a proseguire la loro stretta collaborazione sulla questione nordcoreana, con l’obiettivo della completa denuclearizzazione della Penisola e di una pace permanente. (Nys)