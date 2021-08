Milano: Palazzo di Giustizia, via ai lavori in San Barnaba per area pedonale con alberi e parcheggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'area completamente rinnovata a servizio del Palazzo di Giustizia di Milano sarà realizzata in via San Barnaba e destinata al passaggio pedonale e al parcheggio dei veicoli della Polizia penitenziaria, moto e bici. Lo dichiara in una nota il Comune spiegando che i lavori partiranno domani, lunedì 23 agosto, senza intralcio per la viabilità, nel tratto compreso tra via Freguglia e via Manara. Nel progetto dell'area tecnica del Comune di Milano, condiviso con i responsabili del Palazzo di Giustizia, si prevede la creazione di un luogo funzionale, sicuro, ordinato e decoroso. Nello spazio che ospita le vetture della Polizia penitenziaria e delle Forze di Polizia e che oggi appare come una spianata di asfalto, sono previsti alberi (ne saranno piantumati 25), aiuole, pavimentazione in pietra e stalli destinati alle due ruote. (segue) (Com)