Gino Strada: a un'ora dall'apertura già mille persone alla camera ardente

- Si è aperta alle 10 la camera ardente di Gino Strada alla sede di Emergency in via Santa Croce a Milano e, secondo la onlus alle 11 del mattino già mille persone hanno varcato il cancello di via Santa Croce, mentre ieri, quando la camera ardente è rimasta aperta dalle 16 alle 22, sono state quattromila. Fin dalle prime ore del mattino persone di ogni età si sono messe in coda per dare l'estremo saluto al fondatore di Emergency in una fila che attraversa tutto il parco delle basiliche fino a raggiungere via Molino delle armi. Tra le tante persone alcune con il fazzoletto dell'Anpi e qualcuno con quello dell'associazione deportati. (Rem)