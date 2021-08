Business news: Ghana, Afdb lancia progetto da 7,4 milioni di dollari per mobilitare entrate nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) e il ministero delle Finanze del Ghana hanno lanciato un progetto di supporto istituzionale da 7,4 milioni di dollari per rafforzare la mobilitazione delle entrate nazionali. Il lancio, afferma la Banca in un comunicato, segue la firma di accordi di sovvenzione e prestito e la prima erogazione dei fondi del progetto. Ciò faciliterà una gestione prudente del debito, approfondirà le riforme del settore finanziario e sosterrà lo sviluppo del mercato dei capitali. Nello specifico, i fondi forniranno assistenza tecnica e sviluppo di capacità per migliorare l'efficienza nella riscossione delle entrate non fiscali e sostenere le riforme della gestione del debito e della liquidità. Il progetto integra gli sforzi attuali per rafforzare la mobilitazione delle risorse nazionali in Ghana, a seguito delle sfide nella mobilitazione delle entrate dovute alle interruzioni della fornitura causate dalla pandemia di Covid-19. In occasione del lancio del progetto il responsabile per la Divisione per la mobilitazione delle risorse e relazioni economiche del ministero delle Finanze, Emmanuel Fordjour, ha ringraziato l'Afdb per aver sostenuto il governo e ha espresso l'impegno del ministero delle Finanze ad accelerare l'attuazione del progetto. (Com)