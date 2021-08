Medio Oriente: raid israeliani su Gaza dopo attacco palestinese contro guardie di frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno bombardato quattro depositi di armi del movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza sabato sera in risposta a un attacco lungo la barriera difensiva con Israele che provocato il ferimento di una guardia di frontiera. Lo hanno riferito le Idf. Nel pomeriggio di sabato, durante una manifestazione di protesta organizzata da Hamas nel nord dell'enclave si sono verificati degli scontri a ridosso della barriera di demarcazione. Secondo il ministero della Salute di Hamas a Gaza, a causa dell'intervento israeliano con strumenti di dispersione dei manifestanti sono rimasti feriti 41 palestinesi, due dei quali in modo grave. Secondo le Idf, i raid avvenuti nella notte hanno preso di mira siti utilizzati da Hamas per produrre e immagazzinare armi. Da parte loro, i media palestinesi hanno riferito che gli attacchi hanno preso di mira le aree del campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza, fuori Gaza City e nel sud di Khan Yunis. In seguito ai raid, da Gaza sono stati lanciati razzi che hanno raggiunto abitazioni e veicoli a Sderot, nel sud di Israele.(Res)