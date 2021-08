Polonia: presidente Duda in visita da oggi in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, inizia oggi una visita di tre giorni in Ucraina. Come rende noto un comunicato della presidenza polacca, Duda parteciperà al vertice della Piattaforma di Crimea, concepita da Kiev per promuovere la fine dell’occupazione dell'omonima penisola, e alla giornata dell’indipendenza dell’Ucraina. Durante il suo soggiorno nel Paese incontrerà il suo omologo, Volodymyr Zelensky. Giovedì e venerdì sarà invece in Moldova, dove sarà ricevuto dalla presidente Maia Sandu, dalla premier Natalia Gavrilita e dal presidente del Parlamento. “Le visite sono innanzitutto il segnale del sostegno all’integrità territoriale e alle aspirazioni filooccidentali dei nostri due partner”, ha dichiarato Jakub Kumoch, a capo dell’Ufficio di politica internazionale della presidenza polacca. Il colloquio con Zelensky sarà “una conversazione molto importante soprattutto dopo la firma dell’accordo sul Nord Stream 2 e Polonia e Ucraina formano un fronte unito e armonico in opposizione al gasdotto, che mina la sicurezza di una larga parte d’Europa”. Con Sandu, Duda “parlerà a lungo di come assicurare il nostro sostegno e del fatto che esso sia concreto”. Quella della Moldova è “una svolta straordinaria, una scelta europea fatta nelle urne esclusivamente dagli elettori e dalle elettrici e non per l’influenza finanziaria od oligarchica”, ha continuato Kumoch. (Vap)