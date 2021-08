Covid: scende il tasso di positività, prosegue la campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la campagna vaccinale contro il Covid-19, mentre i dati indicano un allentamento della pressione sulle strutture ospedaliere e sulle unità di terapie intensive. Stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 7.470 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia, in aumento rispetto ai 7.224 del giorno precedente, per un totale di 4.478.691 dall’inizio dell’epidemia. In calo i decessi, 45 contro i 49 della rilevazione precedente. Con 255.218 tamponi effettuati rispetto ai 220.656 della rilevazione precedente il rapporto tamponi-positivi scende al 2,9 per cento rispetto al 3.3 della rilevazione precedente. Gli attualmente positivi sono 133.421 (+1.959 rispetto a ieri) e di questi 3.733 ricoverati con sintomi (+41) e 466 in terapia intensiva (+11) con 40 nuovi ingressi. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 129.222. Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Sicilia (1.739), Veneto (733) e Toscana (639).(Nys)