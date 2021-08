FI: Berlusconi, ingerenze Stato sono un male, ridurre il più possibile prelievo fiscale e semplificare burocrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio perché crediamo nelle persone – prosegue Berlusconi – siamo convinti che le scelte di ogni individuo sulla propria vita e i propri beni siano più razionali e più efficienti di quelle di un pianificatore lontano. I fallimenti delle economie pianificate, come i sistemi comunisti, partono proprio da questo. L’esperienza storica ha dimostrato che i modelli liberali hanno prodotto crescita e benessere per tutti, i modelli statalisti o comunisti hanno redistribuito stagnazione, declino o addirittura miseria”, sottolinea Berlusconi, ricordando che "come ha ben spiegato fra gli altri il grande pensatore austriaco" von Hayek "lo statalismo e l’economia pianificata" non sono "solo inefficienti dal punto di vista economico, ma portano anche verso la perdita delle libertà personali. Libertà economica e libertà politica sono inscindibili. Lo Stato, secondo il principio di sussidiarietà (che fa parte dei nostri principi fondanti), deve intervenire solo quando il singolo, o la libera associazione fra più singoli, non sia per natura adeguata ad ottenere un risultato (per esempio garantire cibo, istruzione e cure mediche per i più deboli). L’Italia di oggi, pur appartenendo al sistema delle democrazie liberali dell’occidente, è ancora lontana da tutto questo. Come nel 1994, continuo a credere che una rivoluzione liberale sia necessaria e urgente", continua Berlusconi, ricordando che "dal 1994 ad oggi, dalla nostra discesa in campo, noi abbiamo governato per circa 10 anni su 27. Posso dire con orgoglio che nessuno dei governi da me guidato ha compiuto un atto che non fosse coerente con la nostra impostazione liberale. Ci eravamo dati una regola che abbiamo rispettato: non approvare mai nessun provvedimento se questo rischiasse in qualunque modo di limitare la libertà, civile ed economica, degli italiani. Tutto questo rimarrà un nostro merito scritto nella storia, ma la strada per la rivoluzione liberale è ancora lunga. Ma noi siamo ostinati, o semplicemente determinati. La rivoluzione liberale oggi è più necessaria che mai, e rimane il primo dei nostri obbiettivi", conclude. (Rin)