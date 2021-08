Austria: cancelliere Kurz, non accoglieremo altri profughi dall'Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria non intende accogliere persone in fuga dall'Afghanistan. Lo ha affermato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, in un'intervista al canale televisivo "Puls 24". "Sono chiaramente contrario al fatto che permetteremo volontariamente l'arrivo di più persone, questo non accadrà durante la mia carica di cancelliere", ha detto Kurz. "Non sono dell'opinione che dovremmo accogliere più persone. Al contrario", ha detto il cancelliere austriaco in merito a un eventuale nuovo afflusso di rifugiati. "L'Austria ha dato un contributo sproporzionato", ha aggiunto, riferendosi al gran numero di rifugiati e richiedenti asilo afgani già presenti nel Paese. L'Austria ospita più di 40 mila rifugiati afgani, il secondo numero più grande in Europa dopo la Germania, che ne ha 148 mila, secondo i dati dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati Unhcr per il 2020. La popolazione austriaca è però nove volte più piccola di quella tedesca. A questo proposito, Kurz ha detto che le persone in fuga dall'Afghanistan dovrebbero rimanere nella regione, aggiungendo che i vicini Turkmenistan e Uzbekistan hanno accolto rispettivamente solo 14 e 13 rifugiati afgani, in base ai dati dell'Unhcr. (Geb)