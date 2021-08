Turismo: Coldiretti, ammonta a 19,5 miliardi la spesa degli italiani in vacanza nell’estate 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta complessivamente a 19,5 miliardi la spesa degli italiani in vacanza nell’estate 2021 tra viaggio, alloggio alimentazione e svaghi, con una sostanziale stabilità rispetto allo scorso anno (-2 per cento). E’ quanto emerge dal bilancio delle vacanze estive tracciato da Coldiretti/Ixè in occasione della fine del primo grande controesodo di agosto che sancisce la fine delle ferie per più di due italiani su tre (67 per cento). A favorire il contenimento del budget – sottolinea la Coldiretti - è stata l’emergenza Covid con appena 1,5 milioni di italiani che si sono recati all’estero e il boom delle vacanze a chilometri zero con quasi un italiano su tre (32 per cento) che ha scelto una meta vicino casa, all’interno della propria regione di residenza. Senza dimenticare – precisa la Coldiretti - le limitazioni poste dalla pandemia con la chiusura delle discoteche e il vincolo del Green pass per l’accesso a gran parte degli svaghi estivi. Il risultato è che i 33,5 milioni di italiani che sono andati in vacanza nell’estate 2021 hanno speso 582 euro a testa per ferie dalla durata media di nove giorni, secondo l’indagine Coldiretti/Ixè Per quasi la metà dei viaggiatori (44 per cento) – precisa la Coldiretti – la spesa per persona è al di sotto dei 500 euro, mentre la stessa percentuale (44 per cento) ha speso tra i 500 e i mille euro, mentre percentuali più ridotte supereranno questo limite. (segue) (Com)