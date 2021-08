Turismo: Coldiretti, ammonta a 19,5 miliardi la spesa degli italiani in vacanza nell’estate 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la riapertura totale della ristorazione dopo il lungo periodo di chiusura, si è assistito ad un ritorno in grande stile dei consumi alimentari fuori casa con il 65 per cento degli italiani in viaggio per vacanza nell’estate 2021 che ha scelto di mangiare principalmente in ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi, pub o fast food. Il cibo nell’estate 2021 – sottolinea la Coldiretti – si appresta a diventare la voce principale del budget delle famiglie in vacanza con circa un terzo della spesa destinato per consumare pasti fuori ma anche per acquisto di alimenti o di souvenir o specialità enogastronomiche. La ricerca dei prodotti tipici è diventato un ingrediente irrinunciabile – spiega Coldiretti – delle vacanze in un Paese come l’Italia che è leader mondiale del turismo enogastronomico con 316 specialità ad indicazione geografica riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5266 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 80 mila operatori biologici e la più grande rete mondiale di mercati di agricoltori e fattorie con Campagna Amica. (segue) (Com)