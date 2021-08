Turismo: Coldiretti, ammonta a 19,5 miliardi la spesa degli italiani in vacanza nell’estate 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le destinazioni, se la spiaggia – spiega Coldiretti – resta la meta preferita, cresce il turismo in montagna e quello di prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentre crollano le presenze nelle città. La maggioranza degli italiani in viaggio – precisa la Coldiretti – ha scelto di riaprire le seconde case di proprietà, o di alloggiare in quelle di parenti e amici o in affitto, ma nella classifica delle preferenze ci sono le pensioni e gli alberghi e molto gettonati sono gli agriturismi che, spesso situati in zone isolate, in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e ampi spazi nel verde sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche. Ma nella classifica delle preferenze c’è anche il turismo plein air con campeggi con i camper. Un bisogno di stare all’aria aperta che si riscontra anche – conclude la Coldiretti - nel ritorno del pranzo al sacco in spiaggia o in montagna per gli italiani in vacanza, con una maggioranza del 29 per cento che porta insalata di riso, pollo o mare, seguiti da un 16 per cento con mozzarella e pomodoro e da un 9 per cento con frittata di verdure o pasta. (Com)