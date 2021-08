Libia: Unsmil accoglie con favore rilascio detenuti e riapertura Grande fiume artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) accoglie con favore il recente rilascio di detenuti, in seguito ai continui sforzi per rafforzare la fiducia da parte della Commissione militare congiunta 5+5 e del suo forte impegno a procedere con la piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Lo riferisce un comunicato stampa di Unsmil. La missione rinnova il suo appello a tutti gli attori nazionali e internazionali interessati affinché assicurino, rispettino e sostengano la piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco, in modo conforme alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Inoltre, Unsmil accoglie con favore la ripresa del flusso d'acqua a Tripoli e loda gli sforzi del Commissione militare congiunta e della tribù Magharha, che hanno portato alla riapertura del Grande fiume artificiale. Unsmil ribadisce che l'accesso all'acqua e all'approvvigionamento idrico non deve essere politicizzato. (Lit)