Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielomin pianura poco nuvoloso o al più velato fino al pomeriggio, quindi aumento della nuvolosità fino a irregolarmente nuvoloso; in montagna da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni tra tarda mattinata e prime ore pomeridiane da deboli a localmente moderate, anche a carattere di rovescio e temporale, sui settori alpini e prealpini; tra tardo pomeriggio e sera in attenuazione e limitati ai settori orientali, non esclusi anche alla fascia pedemontana e di alta pianura. Temperature minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 18 e 21°C, massime tra 31 e 35°C. (Rem)