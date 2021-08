Business news: India, sindacati ricorrono in appello contro piano di risoluzione Jet Airways

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori della compagnia aerea indiana Jet Airways si sono rivolti al National Company Law Appellate Tribunal (Nclat), il tribunale fallimentare d’appello dell’India, mettendo in discussione il piano di risoluzione del consorzio Kalrock-Jalan, approvato dal tribunale di primo grado, National Company Law Tribunal (Nclt), il 22 giugno. Contestualmente all’approvazione l’Nclt aveva dato alla Direzione generale dell’aviazione civile (Dgca) 90 giorni di tempo per l’assegnazione degli slot. L’appello è stato presentato dai sindacati Bharatiya Kamgar Sena (Bks) e Jet Airways Cabin Crew Association (Jacca) dopo la mancata accettazione della compensazione offerta dal consorzio formato dalla società britannica di consulenza finanziaria Kalrock Capital e dall’imprenditore Murari Lal Jalan. Oltre 3.000 (il 35 per cento) dei quasi 9.000 lavoratori coinvolti hanno votato a favore mentre 5.500 (il 61 per cento) si sono astenuti. Il consorzio aveva posto la condizione che la proposta fossa valida solo col voto favorevole del 95 per cento del personale. L’offerta comprendeva, tra l’altro, il pagamento di 22.800 rupie a ciascun lavoratore. I dipendenti si sono ridotti a circa 4.000 dopo l’interruzione delle operazioni, nel 2019, e solo la metà è stata confermata dalla nuova gestione. (Inn)