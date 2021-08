Business news: Cina, approvata la legge sulla protezione delle informazioni personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato permanente dell’Assemblea del popolo cinese ha approvato oggi la Legge sulla protezione delle informazioni personali (Pipl), la prima in Cina dedicata alla tutela della privacy, che entrerà in vigore il primo novembre. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Xinhua”. La legge, il cui testo completo non è ancora stato pubblicato, introduce restrizioni su come i dati personali possono essere raccolti, utilizzati e gestiti. Secondo “Xinhua”, viene stabilito il requisito del consenso individuale per il trattamento di informazioni personali come i dati biometrici, medici, sanitari e finanziari. Inoltre, sono previste la sospensione o la cessazione dei servizi per le applicazioni che trattano illegalmente i dati personali. Le restrizioni renderanno più difficile e costoso per le aziende tecnologiche l’accesso e l’uso delle informazioni dei consumatori. (Cip)