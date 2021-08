Business news: Marocco ospite d’onore alla quinta esposizione Cina-Stati arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco parteciperà in qualità di ospite d’onore alla quinta esposizione Cina-Stati arabi che si terrà fino a domenica 22 agosto nella regione del nord-ovest di Hui Autonomous Ningxia. Lo riferisce il portale informativo “Le 360” secondo il quale il Regno organizzerà alcuni eventi per far conoscere la propria cultura e i progressi tecnologici in atto nel Paese. Secondo gli organizzatori, mille aziende cinesi e straniere si sono registrate come espositori per gli eventi virtuali di questa edizione, mentre 239 aziende presenteranno di persona i loro prodotti in occasione dell’esposizione fisiche che si terrà in un’area di 12 mila metri quadrati. I temi principali dell’esposizione sono: sanità, energia pulita, nuovi materiali, economia digitale e commercio elettronico transfrontaliero. Dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Marocco e Cina nel 1958, i legami tra i due Paesi hanno continuato a rafforzarsi, in particolare negli ultimi anni grazie alle molteplici visite e all’intensificarsi degli scambi commerciali. Dall'istituzione del Consiglio d'affari sino-marocchino nel 2003, il Consiglio cinese per lo sviluppo del commercio internazionale (Ccpit) e la Confederazione generale delle imprese marocchine (Cgem) hanno mantenuto una stretta collaborazione. (Mar)