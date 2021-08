Business news: Al Sisi incontra ministro Elettricità, focus su interconnessione con Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato il ministro dell'Elettricità, Mohamed Shaker, per discutere degli ultimi sviluppi nei progetti di interconnessione elettrica con i Paesi vicini, in particolare con la Libia. Lo ha annunciato su Facebook il portavoce presidenziale del Cairo, Bassam Radi, aggiungendo che il ministro ha presentato gli studi in corso per aumentare la capacità delle reti di interconnessione tra i due Paesi, ampliare le stazioni già esistenti e stabilire nuove linee. Al Sisi ha anche discusso del piano di cooperazione con alcuni Paesi africani nel campo delle centrali elettriche galleggianti, che mirano a fornire a questi Paesi energia in tempi rapidi e ad alta capacità. Il capo dello Stato e il ministro hanno inoltre preso in esame gli sforzi di coordinamento e cooperazione tra i ministeri dell'Energia elettrica e dell'Edilizia abitativa in merito ai progetti per impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare. Da parte sua, Shaker ha presentato i risultati della visita effettuata il mese scorso in Russia per ispezionare le linee di produzione e valutare le fasi di produzione di attrezzature pesanti per l'impianto nucleare di Dabaa, sul Mediterraneo. (Cae)