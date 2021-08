Business news: Emirati e Giappone rafforzano cooperazione per ridurre emissioni CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica emiratina, Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), in collaborazione con Fertiglobe, ha venduto un carico di ammoniaca blu a Inpex in Giappone, per l'utilizzo in applicazioni di generazione di energia. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Wam”. La vendita si basa sugli sforzi congiunti recentemente annunciati per migliorare la cooperazione industriale tra Emirati Arabi Uniti e Giappone e supportare lo sviluppo di nuove catene di approvvigionamento di ammoniaca blu tra i due Paesi. L’invio del nuovo carico segue la recente vendita di ammoniaca blu alle giapponesi Itochu e Idemtisu. L'ammoniaca può essere utilizzata come combustibile a basse emissioni di carbonio in un'ampia gamma di applicazioni industriali, inclusi i trasporti, la produzione di energia, la raffinazione e industrie tra cui la produzione di acciaio, il trattamento delle acque reflue, la produzione di cemento e fertilizzanti. Per il Giappone, in particolare, si prevede che l'idrogeno e i suoi combustibili vettori, come l'ammoniaca blu, svolgano un ruolo importante nel percorso di riduzione delle emissioni avviato dal Paese. (Res)