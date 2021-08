Business news: pratiche fraudolente, Afdb esclude società Sargittarius Nigeria per 18 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca africana di sviluppo ha escluso per un periodo di 18 mesi la società Sargittarius Nigeria e le sue controllate, tra cui Sargittarius Henan Water Conservancy Engineering, per pratiche fraudolente. la decisione, si legge in un comunicato dell'istituto, è stata presa a seguito di un'indagine dell'Ufficio anti-corruzione della Banca da cui è emerso che la società nigeriana si è impegnata in pratiche fraudolente durante una gara d'appalto per la costruzione di infrastrutture idriche a Ibadan, come parte del progetto di miglioramento dell'approvvigionamento idrico urbano e dei servizi igienico-sanitari in Nigeria. Durante il periodo di esclusione, Sargittarius e le sue affiliate non potranno partecipare a progetti finanziati dall'Afdb e l'esclusione può essere soggetta a domanda incrociata da parte di altre banche multilaterali di sviluppo ai sensi dell'Accordo per l'applicazione reciproca delle decisioni di esclusione, tra cui la Banca asiatica di sviluppo (Adb), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e il Gruppo frlla Banca mondiale. Allo scadere del periodo di esclusione, Sargittarius potrà essere nuovamente ammissibile a bandi di gara per progetti finanziati dall'Afdb, ma solo a condizione di aver attuato un programma di integrità conforme alle linee guida della Banca. (Res)