Business news: Nigeria, pubblicati bandi di gara per concessione aeroporti di Lagos, Abuja, Kano e Port Harcourt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Aviazione della Nigeria ha pubblicato i bandi di gara per la concessione dei terminal degli aeroporti internazionali Murtala Muhammed a Lagos, Nnamdi Azikiwe ad Abuja, Malam Aminu a Kano e Port Harcourt. È quanto riferisce il quotidiano "Daily Trust", secondo cui - oltre alle formalità amministrative da espletare - le aziende e i consorzi interessati "devono disporre di capacità tecniche, operative e finanziarie", compresa l'esperienza nello sviluppo e nella gestione di un aeroporto internazionale e terminal merci, una dotazione finanziaria minima di 30 miliardi di naira (circa 73 milioni di dollari), nonché lettere di sostegno da istituzioni finanziarie credibili. Le multinazionali che desiderano candidarsi hanno l'obbligo di collaborare con le società nigeriane "in conformità con i requisiti della politica di sviluppo del contenuto locale del governo federale della Nigeria". La presentazione delle domande dovrà essere effettuata entro e non oltre il prossimo 27 settembre. I progetti in concessione selezionati saranno presentati al Consiglio direttivo federale (Fec) nel febbraio 2022 per la convalida e, una volta che le concessioni saranno entrate in vigore, gli aeroporti diventeranno le prime quattro delle circa 20 piattaforme infrastrutturali che la Nigeria prevede di privatizzare. (Res)