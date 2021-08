Business news: Zimbabwe, investitori bielorussi installeranno una centrale solare nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di investitori bielorussi intende installare una centrale solare da 100 megawatt (Mw) nello Zimbabwe e a tal fine il governo di Harare ha ceduto loro un terreno nella città di Norton, nel centro-nord del paese. Secondo quanto riferisce il sito d'informazione "Agence Ecofin", la ministra dell'Informazione, Monica Mutsvangwa, ha annunciato che l'impianto solare sarà finanziato per un importo di 125,5 milioni di dollari e l'energia elettrica prodotta dall'impianto sarà immessa nella rete nazionale e andrà ad integrare l'energia elettrica prodotta dalle centrali termoelettriche. Il progetto è stato oggetto di doppia imposizione e accordi bilaterali di protezione degli investimenti firmati tra i governi dello Zimbabwe e della Bielorussia. "L'energia rinnovabile sarà implementata da un produttore di energia indipendente (Ipp) nell'arco di 25 anni e comporterà un accordo di acquisto di energia con la Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company", ha affermato la ministra. In base alle previsioni del governo, il progetto creerà 500 posti di lavoro per la popolazione locale e potrebbe generare fino a 200 milioni di dollari in valuta estera in dieci anni. In Zimbabwe la diversificazione del mix energetico è una delle priorità del governo, che intende ridurre la propria dipendenza dall'energia idroelettrica, e per raggiungere questo obiettivo il paese intende fare affidamento sull'energia solare.Nel frattempo, il governo di Harare ha anche approvato una partnership di joint venture tra Zimbabwe Mining Development Corp, la norvegese Sim Sea e Honghua International (con sede ad Hong Kong) per il rilancio delle attività della miniera di Angwa Shaft e del trattamento della discarica di Chidzikwe. Sim Sea e Honghua inietteranno 20,25 milioni di dollari di capitale per finanziare l'acquisizione di strutture e attrezzature per il trattamento della discarica e il rilancio del pozzo. (Res)