Business news: Nigeria, costi di produzione tagliati di oltre il 5 per cento quest'anno a causa della pandemia

- La compagnia petrolifera statale nigeriana Nnpc ha tagliato i costi di produzione del petrolio di oltre il 5 per cento quest'anno per via della pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il ministro del Petrolio, Timipre Sylva, secondo il quale lo scoppio della pandemia ha fortemente condizionato la domanda aggregata, il che ha a sua volta avuto un impatto negativo sui ricavi di un Paese come la Nigeria che dipende principalmente dal petrolio. “Abbiamo ridotto con successo i costi di produzione nonostante i problemi con la nostra valuta. Recentemente la Nigerian National Petroleum Corporation (Nnpc) e il dipartimento per le risorse petrolifere (Dpr) hanno avviato programmi di riduzione dei costi che hanno avuto un impatto sul settore", ha spiegato il ministro Sylva, citato dai media locali. Le autorità di Abuja inizialmente prevedevano che il costo di produzione di un barile di petrolio nel 2021 sarebbe stato di 10 dollari, tuttavia con la pandemia di Covid-19 i prezzi del petrolio sono crollati e molti contratti sono stati annullati, costringendo il governo a rinegoziarne alcuni. Inoltre, molti produttori stranieri hanno abbandonato i propri asset a causa della crisi, che ha spinto i produttori locali a subentrare a costi operativi inferiori rispetto a quelli delle società estere. (Res)