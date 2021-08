Business news: Georgieva (Fmi), utilizzo diritti speciali di prelievo avvenga "in piena trasparenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice operativa del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, intervenendo ieri al vertice virtuale straordinario dei capi di Stato della Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale (Cemac), ha ribadito la richiesta per una corretta gestione dei diritti speciali di prelievo (Dsp) che saranno presto assegnati agli Stati. “La prossima assegnazione di Dsp dovrebbe essere utilizzata per aiutare a ricostituire le riserve e soddisfare i bisogni immediati. L'uso dell'assegnazione di Dsp dovrebbe essere fatto con cura e in piena trasparenza. Ho raccomandato alle autorità di utilizzarli per soddisfare le esigenze urgenti e per ripristinare le riserve di valuta estera", ha affermato Georgieva in una dichiarazione rilasciata a seguito dei lavori del summit. Annunciata per entrare in vigore il 23 agosto, l'allocazione generale di Dsp è stata approvata all'inizio del mese dal Consiglio dei governatori dell'Fmi e mira ad aumentare la liquidità nel mondo in un contesto di crisi generato dalla pandemia di Covid-19, contribuendo in particolare ad aiutare i paesi più vulnerabili a superare gli effetti della crisi. Durante il vertice Cemac, prosegue la nota, Georgieva ha anche chiesto un più stretto coordinamento delle politiche macro-economiche tra i sei Paesi membri dell'organizzazione e le istituzioni regionali della Cemac per "rafforzare la stabilità esterna e interna" della regione a breve e a lungo termine e ha inoltre sottolineato che la comunità regionale "deve continuare a lottare contro la crisi sanitaria e accelerare la campagna di vaccinazione per garantire una ripresa economica sostenibile". (Res)