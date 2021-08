Business news: India, mercato computer cresce del 50 per cento nel trimestre aprile-giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato indiano dei computer, comprensivo di desktop e portatili, ha registrato una crescita del 50,5 per cento su base annua nel trimestre aprile-giugno, secondo i numeri di un rapporto di International Data Corporation (Idc). La crescita è attribuita soprattutto alla chiusura delle scuole, nell’ambito delle misure di contenimento della seconda ondata dell’epidemia di coronavirus, e al ricorso alla didattica a distanza. Nei tre mesi considerati sono stati consegnati ai distributori 3,2 milioni di Pc, con aumenti percentuali in tutte le categorie e in tutti i segmenti, in quello privato più che in quello commerciale, nonostante la mancanza di incentivi pubblici. I marchi Hp, Dell e Lenovo sono arrivati rispettivamente a quote di mercato del 34, del 22 e del 18 per cento. (Inn)