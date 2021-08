Business news: Egitto, in undici mesi rimesse espatriati a 28,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rimesse degli egiziani che lavorano all'estero nel periodo compreso dall'inizio dello scorso anno fiscale, nel luglio 2020, e il maggio 2021 sono aumentate del 13 per cento, per un valore di 3,3 miliardi di dollari. Lo rivela la Banca centrale egiziana in un comunicato stampa, affermando di aver registrato 28,5 miliardi di dollari negli undici mesi di riferimento, contro i circa 25,2 miliardi di dollari dello stesso periodo del precedente anno fiscale 2019-2020. I dati hanno mostrato un aumento di tali trasferimenti a maggio 2021, a un tasso annuo del 45,2 per cento, per registrare circa 2,6 miliardi di dollari rispetto ai circa 1,8 miliardi di dollari di maggio 2020. (Cae)