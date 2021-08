Business news: presidenza Libano, Usa sosterranno il Paese con forniture elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza del Libano ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno deciso di assistere il Libano con la fornitura di elettricità mentre il Paese sta lottando con una grave carenza di carburante. Lo riferisce una nota della presidenza, secondo cui l’ambasciatrice degli Stati Uniti a Beirut, Dorothy Shea, ha informato il presidente Michel Aoun della decisione in una conversazione telefonica. Il piano consisterebbe nel fornire gas naturale egiziano alla Giordania per la generazione di elettricità aggiuntiva, che può essere trasferita al Libano attraverso la Siria. Intanto, proseguono i negoziati con la Banca mondiale per finanziare il costo del gas, ha affermato la dichiarazione della presidenza. (Res)