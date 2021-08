Business news: turca Tai sigla accordo per export satellite con argentina Invap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia turca Turkish Aerospace Industries (Tai) ha siglato un accordo per l’esportazione di un satellite con l’impresa tecnologica Invap, con sede in Argentina. Ciò è avvenuto in occasione della Fiera internazionale dell’industria della difesa (Idef) in corso in questi giorni a Istanbul. Nel quadro dell’accordo, riferiscono i media turchi, un satellite denominato Arsat-Sg1 sarà prodotto per la compagnia argentina Arsat, con consegna prevista per il 2024. Il satellite di nuova generazione sarà attivo in orbita geosincrona e sarà utilizzato per la trasmissione di dati civili. Dotato di un sistema di propulsione completamente elettrico, il satellite avrà una capacità di output superiore a 50 Gbps in banda Ka. Nel progetto è coinvolta anche la compagnia Gsatcom Space Systems, joint venture di Tai e Invap con sede nella capitale turca Ankara. Secondo il capo della Presidenza per le industrie della difesa turca, Ismail Demir, il progetto di Tai, Invap e Gsatcom soddisferà le necessità dell’America latina per gli anni a venire. (Tua)