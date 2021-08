Business news: Qatar, utile primo trimestre banche torna a livello pre-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli utili netti delle banche del Qatar sono tornati ai livelli pre-pandemia nella prima metà del 2021 nonostante livelli più elevati di oneri di accantonamento. È quanto emerge da un rapporto di Moody's Investors Service. Le banche del Qatar valutate da Moody's hanno registrato un utile netto aggregato di 11,8 miliardi di rial (3,2 miliardi di dollari), in crescita del 12 per cento rispetto al periodo dell'anno precedente e dell'1% in più rispetto alla prima metà del 2019". La crescita dell'utile netto è stata coerente in tutte le banche e in gran parte guidata da un aumento sia del reddito netto da interessi che da quello non da interessi", ha affermato Nitish Bhojnagarwala, vicepresidente di Moody's e autore del rapporto. "Il recupero dei prezzi del petrolio e la risoluzione della disputa diplomatica del Qatar con alcuni dei suoi vicini sosterranno la performance annuale delle banche per il resto dell'anno", ha aggiunto. (Res)