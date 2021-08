Business news: Bahrein, esportazioni in crescita del 62 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle esportazioni del Bahrein è aumentato del 62 per cento a 327 milioni di dinari (862 milioni di dollari) nel luglio 2021, rispetto ai 202 milioni di dinari dello stesso mese dell'anno precedente. Lo ha annunciato l'Autorità per l'informazione e l'eGovernment (iGA). L'Arabia Saudita è il principale acquirente dei beni prodotti in Bahrein, importando 75 milioni di dinari nel mese di luglio. Il secondo partner sono invece gli Stati Uniti con 54 milioni di dinari, seguito dall’Egitto con 29 milioni di dinari. Tra i principali prodotti esportati le leghe di alluminio (97 milioni di dinari), minerali ferrosi (67 milioni) e semilavorati in ferro e acciaio (18 milioni). Il valore totale delle riesportazioni è aumentato inoltre del 45 per cento raggiungendo i 60 milioni di dinari a luglio 2021 rispetto ai 41 milioni dello stesso periodo del 2020. (Res)