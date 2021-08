Business news: Senegal, clima imprenditoriale peggiorato di 3,8 punti base a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clima imprenditoriale in Senegal è peggiorato di 3,8 punti su base mensile nel giugno 2021. È quanto emerge da un sondaggio di opinione realizzato dalla Direzione delle previsioni e degli studi economici (Dpee) attraverso un indicatore calcolato sulla base dei pareri dei dirigenti d'impresa, che nel mese di giugno si è attestato a 96,4 contro i 100,2 di maggio. La cifra è al di sotto della sua media di lungo periodo che è di 100. "Questo peggioramento riflette la perdita di fiducia dei fornitori di servizi e dei commercianti", spiega il Dpee in un comunicato ripreso dal sito "Financial Afrik". Nel settore dei servizi i dirigenti d'impresa intervistati hanno citato principalmente le difficoltà di recupero crediti (43 per cento), la concorrenza ritenuta sleale (43 per cento), la fiscalità (29 per cento) e l'insufficienza della domanda (29 per cento) come i principali ostacoli alle loro attività, mentre per quanto riguarda il commercio i principali fattori sono le difficoltà di recupero crediti (100 per cento), domanda insufficiente (75 per cento), concorrenza ritenuta sleale (50 per cento) e difficoltà nell'approvvigionamento di beni (25 per cento). Nell'industria, i leader aziendali intervistati dal Dpee si sono invece lamentati principalmente della difficile fornitura di materie prime (35 per cento), della presunta concorrenza sleale (35 per cento), del difficile recupero crediti (26 per cento) e dell'insufficienza della domanda (26 per cento) come principali fattori limitanti lo sviluppo del settore. (Res)