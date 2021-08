Business news: Africa, società FinTech Pngme ottiene 15 milioni di dollari per espandere presenza nel continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società FinTech Pngme, che sta sviluppando un'infrastruttura di dati finanziari e una piattaforma di apprendimento automatico, ha ottenuto 15 milioni di dollari in finanziamenti per espandere il suo team assumendo nuovi dirigenti e continuare la sua espansione in Africa. Lo rende noto la stessa compagnia in un comunicato. "Con questa nuova iniezione di capitale, non stiamo solo espandendo le nostre capacità di elaborazione dati e apprendimento automatico, ma stiamo anche costruendo un team forte in grado di soddisfare la nostra missione di inclusione finanziaria", ha affermato Brendan Playford, amministratore delegato di Pngme. La società, con sede negli Stati Uniti e presente in Nigeria e Kenya, utilizzerà parte dei fondi raccolti per espandere le sue capacità di elaborazione dati e apprendimento automatico in nuovi mercati del continente. FinTech Pngme, fondata nel 2018 da Brendan Playford e Cate Rung, mira a facilitare il processo di raccolta e analisi dei dati per le istituzioni finanziarie, le banche e le agenzie di credito. (Nys)