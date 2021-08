Business news: Sudafrica, Eskom prevede di ridurre produzione di energia a carbone del 30 per cento nei prossimi 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda statale di distribuzione dell'energia elettrica sudafricana Eskom prevede di ridurre la sua produzione di energia a carbone del 30 per cento della sua capacità attuale nel prossimo decennio attraverso la chiusura di una serie di impianti, tra cui la centrale elettrica di Komati. È quanto annunciato dalla stessa compagnia su Twitter. "Eskom prevede di rialimentare Komati utilizzando un impianto solare fotovoltaico supportato da 244 MWh di accumulo di batterie", ha affermato l'azienda, precisando che la centrale - messa fuori servizio all'inizio degli anni 2000 per contribuire a far fronte alla cronica carenza di elettricità nell'economia più avanzata dell'Africa - sarà completamente chiusa entro l'ottobre del prossimo anno. Eskom, che è il più grande emettitore di gas serra in Africa, ha annunciato un piano da 10 miliardi di dollari ai finanziatori globali che prevede la chiusura della stragrande maggioranza dei suoi impianti a carbone entro il 2050 e maggiori investimenti nell'energia rinnovabile. Un gran numero di vecchie centrali a carbone fornisce la maggior parte del fabbisogno di elettricità del Sudafrica, tuttavia la mancanza di investimenti e la scarsa manutenzione hanno portato negli ultimi anni a regolari blackout che hanno spaventato gli investitori e sono costati all'economia miliardi di dollari in perdite di produzione. Eskom ha attualmente una potenza nominale installata di circa 42 mila megawatt (Mw). (Res)