Business news: Thailandia, Pil cresciuto del 7,5 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo della Thailandia è cresciuto del 7,5 per cento su base annua nel secondo trimestre 2021, ma le prospettive per l’economia restano negative a causa della propagazione della variante Delta del coronavirus nella regione asiatica. Il dato, pubblicato dall’agenzia per la pianificazione economica della Thailandia, segna il ritorno del Paese alla crescita dopo sei trimestri di contrazione economica. Nel primo trimestre 2021 l’economia thailandese aveva registrato una contrazione del 2,6 per cento su base annua. La crescita registrata tra aprile e giugno è soprattutto il riflesso della battuta d’arresto subita dall’economia nel medesimo periodo dello scorso anno, durante la fase acuta della crisi pandemica globale. I consumi privati sono cresciuti del 4,6 per cento dopo una contrazione dello 0,3 per cento nel primo trimestre: non abbastanza per compensare il crollo del 6,7 per cento registrato nel secondo trimestre dello scorso anno. Il ritorno della Thailandia alla crescita riflette anche la ripresa dell’economia globale: tra aprile e giugno Il Paese ha visto aumentare le sue esportazioni di beni del 30,7 per cento, mentre le esportazioni di servizi sono calate ulteriormente dell’1,9 per cento annuo. Sul fronte della produzione, la manifattura ha registrato una crescita del 16,8 per cento, compensando la contrazione del 14,7 per cento dello scorso anno. (Fim)