Business news: Egitto, presto nuova società di costruzioni debutterà in Borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova società di costruzione della capitale amministrativa entrerà in Borsa alla prima occasione. Lo ha dichiarato il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, in occasione dell’inaugurazione di diversi progetti edilizi presso la città di Badr, durante la quale il presidente ha aggiunto che la società non sarà finanziata dal Tesoro. Al Sisi ha dichiarato che il patrimonio della società supererà i tre mila miliardi di sterline egiziane entro due anni e attualmente ha una liquidità che supera i 100 miliardi di sterline (6,3 miliardi di dollari). (Cae)