- I ministri degli Esteri di Russia e governo di unità nazionale libico, Sergej Lavrov e Najla el Mangoush, hanno discusso delle prospettive di ripresa dei progetti economici sospesi dieci anni fa. Lo ha detto lo stesso Lavrov durante la conferenza stampa in corso a Mosca al termine dell’incontro fra i capi delle due diplomazie. "Abbiamo prestato particolare attenzione alla necessità di riprendere i progetti economici sospesi dieci anni fa dopo che i membri della Nato hanno messo in atto un’aggressione armata contro la Libia e distrutto lo Stato libico. In questo senso, abbiamo prestato particolare attenzione alla ripresa dei lavori del commercio intergovernativo e della commissione economica, tra cui Gazprom Neft, Tatneft, Ferrovie Russe, che sino al 2011, insieme ai loro partner libici, erano impegnate nello sviluppo di progetti reciprocamente vantaggiosi", ha detto Lavrov. (Rum)