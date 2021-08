Business news: Egitto, Al Sisi emana legge per regolare emissione di obbligazioni islamiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha ratificato una legge che regola l'emissione di sukuk sovrani (obbligazioni conformi alla Sharia). La legge mira ad attrarre un nuovo segmento di investitori che preferiscono optare per soluzioni conformi all'Islam, soprattutto dai paesi del Golfo. Secondo precedenti dichiarazioni del ministro delle Finanze del Cairo, Mohamed Maait, l'Egitto emetterà i primi sukuk sovrani sia in valuta locale sia estera non appena la legge entrerà in vigore. (Cae)