Business news: Huawei annuncia creazione di un centro di ricerca e sviluppo in Tunisia

- La compagnia di telecomunicazioni cinese Huawei creerà un centro di ricerca, sviluppo e innovazione in Tunisia, che potrebbe diventare un importante “polo tecnologico” nel continente africano. Lo ha annunciato il presidente per la regione Nord Africa della compagnia cinese, Terry He, durante un incontro al palazzo di Cartagine con il presidente tunisino, Kais Saied. Secondo una nota della presidenza di Tunisi, He ha sottolineato l’impegno della compagnia a proseguire l’offerta dei migliori servizi nel Paese, particolarmente contribuendo all’attuazione del progetto della Città della salute di Kairouan, alla trasformazione tecnologica e all’economia digitale nel Paese. Da parte sua, Saied ha sottolineato il contributo di Huawei allo sviluppo del settore digitale in Tunisia, nel quadro di una fruttuosa cooperazione esistente fra il Paese nordafricano e la Cina. (Tut)