Business news: Cina, vendite veicoli elettrici aumentano del 19 per cento nei primi sette mesi

- Le vendite di veicoli a nuova energia in Cina hanno raggiunto un massimo storico nei primi sette mesi dell'anno, con circa 14,76 milioni di unità vendute, in aumento del 19,3 per cento su base annua, superando le vendite totali registrate nel 2020. Lo mostrano i dati diffusi dal ministero del Commercio cinese, secondo cui, solo nel mese di luglio, le vendite dei veicoli elettrici sono aumentate del 160 per cento su base annua a 271 mila unità, raggiungendo il massimo storico mensile. I dati ministeriali hanno anche mostrato che il mercato cinese del commercio di veicoli di seconda mano ha registrato un aumento nello stesso periodo. Nei primi sette mesi dell’anno, sono stati registrati oltre 9,89 milioni di veicoli usati, con un aumento del 46 per cento anno su anno. (Cip)