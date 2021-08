Business news: microchip, cinese Wingtech Technology acquisisce stabilimento britannico Newport Water Fab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima azienda cinese assemblatrice di smartphone, Wingtech Technology, ha annunciato ieri l'avvenuta l’acquisizione del più grande stabilimento di produzione di microchip del Regno Unito. L’azienda ha ricevuto notifica da Companies House, l’ente britannico di registrazione delle persone giuridiche, dell’avvenuto trasferimento di proprietà dello stabilimento Newport Water Fab, nel Galles. Tramite la sua controllata Nexperia, Wingtech è ora sola proprietaria di Newport, che produce principalmente microchip per l’automotive. L’annuncio giunge nonostante i dubbi sollevati da più parti nel Regno Unito circa le implicazioni dell’accordo per la sicurezza nazionale. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha chiesto al suo consigliere per la Sicurezza nazionale di rivalutare la questione, mentre Tom Tugenhadt, presidente della commissione Affari esteri, ha chiesto che l’acquisizione venga sottoposta a revisione ai sensi della Legge sulla sicurezza nazionale e gli investimenti. (Cip)