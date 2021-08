Cultura: assessora Roma, Museo unico romano? Da Calenda provocazione elettorale no progetto serio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo abbiamo visto durante il lockdown quanto lavoro c’è ancora da fare per rendere la cultura un bene essenziale. Se fosse già riconosciuta tale, i musei e i luoghi della cultura non sarebbero stati chiusi, ma al contrario sarebbero rimasti a disposizione della cittadinanza per ospitare, per esempio, bambini e studenti, per riorganizzare la didattica con l’uso di linguaggi alternativi, per produrre contenuti per la Dad, per garantire una diversa socialità.Quello su cui la politica deve concentrarsi ora, soprattutto in questo presente che guarda ad un futuro di ripartenza postpandemica, è creare e mettere a punto un “modello Roma” unico e irripetibile, che tenga conta delle peculiarità della “città eterna” sommate alle nuove istanze sopraggiunte con la pandemia. Roma ha bisogno di proposte declinate sulla sua identità e la sua storia, che non hanno uguali nel mondo", conclude l'assessora. (Rer)