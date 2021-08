Business news: Giappone, chiusura temporanea di due stabilimenti Mazda per le piogge torrenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mazda Motor ha dovuto bloccare le operazioni preso due stabilimenti produttivi in Giappone a causa delle piogge torrenziali che hanno investito il sud-ovest del Paese nei giorni scorsi. Il costruttore di automobili ha chiuso temporaneamente il suo principale stabilimento produttivo nella prefettura di Hiroshima e quello di Hofu, nella prefettura di Yamaguchi. L’azienda ha voluto tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei fornitori. Le piogge non hanno causato danni agli stabilimenti di Mazda, ma hanno portato all’arresto dei lavori per la conversione dello stabilimento di Hofu alla produzione di automobili elettriche. (Git)