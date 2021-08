Business news: Myanmar, giunta punta a produzione locale vaccini con l’aiuto di Cina e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare al governo in Myanmar spera di iniziare a produrre vaccini contro il coronavirus entro la fine dell’anno con l’aiuto della Cina e della Russia. Lo ha detto il portavoce della giunta, maggiore generale Zaw Min Tun, al sito di informazione “The Irrawaddy”. Il portavoce ha citato il vaccino russo Sputnik V mentre non ha precisato quale vaccino cinese potrebbe essere prodotto localmente. Attualmente nella campagna di vaccinazione birmana sono usati vaccini cinesi prodotti sia da Sinovac sia da Sinopharm. Zaw Min Tun ha aggiunto che i produttori russi e cinesi effettueranno sopralluoghi per verificare le capacità tecniche e forniranno le materie prime. (Inn)