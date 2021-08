Business news: Vietnam, agricoltura contribuisce a crescita attivo commerciale nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore agricolo si conferma un pilastro dell'export del Vietnam e della sua bilancia commerciale nel contesto della pandemia di Covid-19. Nei primi sette mesi del 2021 il Paese asiatico ha conseguito un attivo della bilancia commerciale di ben 3,9 miliardi di dollari, cui ha contribuito in misura rilevante proprio il settore agricolo, grazie soprattutto alla progressiva penetrazione in nuovi mercati. Tra i mercati di riferimento dell'export agricolo vietnamita che hanno registrato la crescita più sostenuta figura il Giappone, specie per quanto riguarda le esportazioni di lichi (ciliegia cinese). Il ministero del Commercio vietnamita sta conducendo negoziati con la Malesia in materia di residui di pesticidi che dovrebbero consentire la ripresa delle esportazioni di alcuni prodotti agricoli verso quel Paese. Il governo vietnamita è impegnato inoltre a sostenere un incremento della produzione di latte e prodotti caseari, ed ha intrapreso un confronto con Stati Uniti, Cina e Russia per una ulteriore apertura dei loro mercati ai prodotti vietnamiti di derivazione animale. (Fim)