Business news: crisi carburante, Coral smette di rifornire stazioni di servizio in Libano

- La compagnia petrolifera Coral ha annunciato che cesserà di rifornire le sue stazioni di servizio operative in Libano, a causa della grave penuria di carburante che ha colpito in questi giorni il Paese in crisi. L’arresto “senza precedenti” è dovuto all’esaurimento delle scorte della compagnia nel Paese, afferma Coral, attiva in Libano dal 1926. Un ultimo carico importato dalla compagnia non è ancora stato scaricato dallo scorso 11 agosto, perché “lo Stato libanese non ha fatto quello che doveva fare per garantire le condizioni di scarico”, aggiunge la compagnia. Coral “si scusa con il popolo libanese (…) e i suoi clienti di non essere più in grado, per la prima volta dalla sua creazione, di rifornire le stazioni di benzina a partire da oggi”. Quando le quantità rimanenti saranno esaurite, “le stazioni di servizio si fermeranno”. La notizia giunge poche ore dopo che il segretario del partito sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha annunciato in un discorso televisivo il prossimo arrivo in Libano di una nave carica di combustibile proveniente dall’Iran. “Dico agli americani e agli israeliani che quando la nave partirà, fra poche ore, la considereremo ‘territorio libanese’”, ha aggiunto Nasrallah, osservando di non volere “uno scontro con nessuno”. La notizia ha suscitato reazioni negative tra alcuni esponenti politici, su tutti l’ex premier e leader del movimento Futuro (Al Moustaqbal), Saad Hariri, che ha parlato di “un annuncio pericoloso”. Le importazioni provenienti dall’Iran sono soggette a embargo, hanno sottolineato i due leader. “Hezbollah sa che l’origine della crisi dei carburanti risiede nel contrabbando che serve gli interessi del regime siriano, e che bisogna dunque porre fine a questo contrabbando”, ha proseguito Hariri, sottolineando che l’arrivo del combustibile è legato a “rischi e sanzioni supplementari, come Hezbollah sa perfettamente” (Res)